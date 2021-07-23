Несостоявшаяся поездка из Советского в Лянторе стоила югорчанке 25 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

В полицию обратилась 27-летняя югорчанка и рассказала, что стала жертвой аферистов. Она доверилась незнакомке когда запланировала поездку из Советского в Лянтор через приложение «Bla-Bla Car». Это не первый её опыт, так как она, живёт в Лянторе и постоянно приезжает навестить родственников. Выбрав водителя по имени Дарья, предлагавшего услуги по этому маршруту, она изучила отзывы о поездках с ней и написала сообщение.

Собеседница скинула ссылку для оплаты, перейдя по которой, девушка ввела реквизиты банковской карты, код из смс, но банк заблокировал операцию, как подозрительную. Но водитель убедила северянку в правдивости ссылки и попросила перевести деньги. После перевода от аферистки пришло сообщение о поступлении 4 тысяч на счёт, вместо положенных 2 и ссылка для возврата денег. Засомневавшись во всех операциях, заявительница всё равно перевела деньги, после чего увидела, что с её счета списано 25 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Расследование продолжается.