В Югре многодетные семьи смогут улучшить свои жилищные условия Фото: официальная страница Администрации Ханты-Мансийска

В Югре изменился порядок предоставления социальных выплат отдельным категориям югорчан на обеспечение жилыми помещениями. Теперь многодетные семьи смогут использовать выплаты взамен земельного участка для участия в долевом строительстве, сообщили на заседании Правительства Югры.

Принятые изменения расширяют направления использования социальной выплаты семьям, имеющим трёх и более детей, взамен предоставления земельного участка в собственность. Теперь семья может потратить деньги на финансирование строительства жилых помещений по договору участия в долевом строительстве, а также для покупки индивидуальных жилых домов, расположенных на садовых земельных участках.

Такое решение расширит возможности для многодетных семей по улучшению своих жилищных условий.

В Ханты-Мансийске за период с 2011 по 2020 годы бесплатно предоставлено 415 участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям. Ещё 386 таких семей ждут своей очереди на получение земельного участка.