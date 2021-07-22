Жители Октябрьского района жалуются на бродячих коров Фото: администрация Октябрьского района

Жители Октябрьского района жалуются в соцсетях, обращаясь к властям на сломанные изгороди, вытоптанные посевы овощных и декоративных культур, загрязненные тротуары и это далеко не весь перечень результатов нахождения на улицах района безнадзорного скота.

Предпринимаемые сельскими поселениями меры в отношении владельцев рогатых животных не помогают, проблема вольного выпаса скота с каждым годом становится все актуальней. Многие жители, содержащие домашнее хозяйство, не совсем ответственно относятся к своим обязанностям, а некоторые вообще не считают нужным решать вопросы по организации выгула своих питомцев.

- Мы готовы оказывать содействие в организации содержания и выпаса владельцам скота в соответствии с установленными требованиями. Места для выпаса скота в поселке были согласованы с владельцами животных и утверждены нормативным актом. Следует отметить, что для недопущения нарушения правил, необходимо решить вопрос, кто будет осуществлять выпас животных. При этом, основанная инициатива должна исходить от самих владельцев сельскохозяйственных животных, - прокомментировал ситуацию Евгений Ермаков, глава городского поселения Приобье.

Как сообщают в администрации района, владельцы сельскохозяйственных животных обязаны проводить идентификацию животных, выпас скота и домашней птицы в установленных для этого местах. Нахождение сельскохозяйственных животных вне установленных муниципальными правовыми актами мест влечет штраф.

Так, за неконтролируемый выгул животных на жителей в с. Шеркалы, с. Перегребное и пгт. Приобье составлено по 3 протокола, а повторное нарушение грозит штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. Ещё специалисты отмечают, что в случае ДТП с участием животного, ущерб, нанесённый хозяину автомобиля, должен возместить владелец скота. Если в ДТП есть пострадавшие, то владельцу животного – участнику ДТП, может грозить уголовная ответственность.

Все обращения жителей, поступающие через систему «Инцидент Менеджмент» регулярно фиксирует Центр управления регионом. И они находятся на контроле администрации Октябрьского района до полного исполнения.