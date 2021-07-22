В ближайшие три дня в Югре ожидаются дожди и грозы Фото: Юлия Кучеренко

По данным синоптиков 23 июля 2021 года местами по Югре ожидаются сильные дожди, грозы, днём ветер порывами 15-18 м/с. Такая погода может застать врасплох жителей Ханты-Мансийского, Кондинского, Советского, Октябрьского, Белоярского и Березовского районов.

На следующий день, 24 июля погода останется дождливой, будет облачно, но с прояснениями. Ночью всё же возможен кратковременный дождь и гроза. Днём по западным районам кратковременный дождь, а местами сильный, по восточной половине также ожидаются дожди и гроза с ветром порывами до 14 м/с. А 25 июля будет жарко, но тоже прольёт кратковременный дождь и возможны грозы. Порывы ветра снизятся до 4-9 м/с.

Из-за плохой погоды повышается вероятность возникновения ЧС, могут возникнуть перебои в электричестве и аварии на линиях энергосистем. На дорогах Югры могут увеличится количество ДТП, поэтому спасатели рекомендуют быть осторожнее.

В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни человека, незамедлительно звоните по 112.