Житель Пыть-Яха оплатил свои покупки чужой картой Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки зарегистрировано 63 преступления в округе. Одно из них произошло в Пыть-Яхе, мужчина отдал свою банковскую карту для покупки алкоголя ранее судимому подозреваемому. Злоумышленник взял карту, но решил потратить деньги по своему желанию, в итоге он оплатил свои покупки в различных магазинах на общую сумму 3 тысячи 313 рублей.

Полицейские Нефтеюганска выяснили, что неоднократно судимый житель города разбил окно в дачном домике и украл 2 велосипеда. Ещё одна кража велосипеда зарегистрирована в Белоярском районе. Там, ранее судимый мужчина угнал двухколесный транспорт из подъезда дома в 1 микрорайоне. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

В Ханты-Мансийске полицейские задержали 32-летнего подозреваемого, у которого нашли свёрток в изоляционной ленте с наркотиком массой 1,20 грамма. Югорчанин дожидается наказания под подпиской о невыезде.

Кроме того, в Югре раскрыто 6 ранее зарегистрированных преступлений. Оперативники Сургута выяснили, что ранее судимый мужчина украл 2 металлические трубы, его нашли и он теперь находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.