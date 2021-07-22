В Югре водитель сбил мальчика, который ехал на самокате на красный сигнал светофора Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 2 ДТП, в которых 3 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

В Нижневартовске 53-летний водитель автомобиля «Киа» сбил маленького пешехода, который ехал на самокате по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Семилетний мальчик-пешеход получил травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 4 водителя за управлением транспортом в состоянии опьянения, 1 – за отказ от медицинского освидетельствования; 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 27 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 34 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям о снижении скорости рядом с пешеходными переходами, а родителям необходимо более тщательно подходить к обучению своих детей правилам дорожного движения.