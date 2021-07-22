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Общество22 июля 2021 10:10

В Югре трехлетний ребенок проглотил металлическую шайбу: все закончилось хорошо

Инородное тело удалось извлечь под общим наркозом
Виктория Терина
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В Югре трехлетний ребенок проглотил металлическую шайбу: все закончилось хорошо Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Югре трехлетний ребенок проглотил металлическую шайбу: все закончилось хорошо Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Югре трехлетний ребёнок проглотил металлическую шайбу, которая застряла у него в пищеводе. Потребовалась срочная госпитализация, инородное тело удалось извлечь под общим наркозом. Затем малыша наблюдали в реанимации после пробуждения. Только на следующей день ребёнка смогли выписать домой.

Работа с детьми всегда требует повышенной ответственности. Даже для заведующего отделением реанимации БУ «Югорская городская клиническая больница» Вероники Лосевской проводившей наркоз, много лет отработавшей в детской реанимации, несмотря на отточенное годами каждое действие, каждый случай индивидуален.

Медики просят родителей более тщательно проводить профилактику детского травматизма, следить за детьми, ведь иногда невинная детская шалость может привести к трагедии.