Югорчанин осужден за смерть пенсионерки из Свердловской области Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске состоялся суд над 41-летнем местным жителем. Он признан виновным в совершении причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей.

В ноябре 2018 года подсудимый ехал на своём авто из Советского в Ханты-Мансийск вместе со своей знакомой жительницей Красноуральска Свердловской области. В дороге мужчина поссорился с 80-летней пенсионеркой. Он пытаясь прекратить толчки со стороны женщины, препятствующие управлению автомобилем, и отомстить за оскорбления с её стороны, не доезжая около 71 километра до Ханты-Мансийска остановил автомобиль на трассе, вытянул женщину из салона и с силой швырнул на дорогу. От удара головой пенсионерка скончалась, после чего злоумышленник перетащил её тело в лес и уехал.

Женщина считалась без вести пропавшей, вплоть до мая 2020 года, когда в результате тщательной и кропотливой работы следователей вместе с уголовным розыском удалось доказать причастность югорчанина к её исчезновению.

Приговором Ханты-Мансийского районного суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.