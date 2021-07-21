В Ханты-Мансийске расширяют сеть велодорожек Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске активно создаются новые объекты для занятий разными видами спорта, появляются новые многофункциональные и воркаут-площадки, обустраиваются велодорожки. В городе продолжают ремонтировать тротуары с обустройством велодорожек. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Уже скоро любители двухколесного транспорта смогут прокатиться по новой дорожке протяженностью более 2 километров по улице Мира.

- Раньше тротуар был шириной около двух метров. Мы расширили его до трех. Полностью поменяли покрытие, обновили бордюры. Установка бортовых камней практически закончена, работы по устройству щебеночного основания тоже подходят к концу. Сейчас ведутся работы по асфальтированию дорожки, – рассказал Анатолий Туренко, начальник участка группы строительных объектов МДЭП.

Благодаря расширению тротуаров на дорожке будет комфортно и просторно не только велосипедистам, но и пешеходам. Она будет соединена с уже существующим велокольцом и пути состыкуются в районе аэропорта. Благоустройство велодорожки на Мира завершены на 55% и уже к 1 сентября она будет готова.

Ещё в этом году появится новая велодорожка на улице Гагарина – на участке от улицы Дзержинского до Рябиновой. Её длина составит 5,5 километров. Там же обустроят три зоны отдыха на пути следования велосипедистов.