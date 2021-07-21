Число заболевших коронавирусом в Югре на 21 июля 2021 года увеличилось на 183 человека Фото: Татьяна Коркина

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 183 новых случая COVID-19 в 16 муниципалитетах. За весь период пандемии в округе зафиксировано и подтверждено 63 408 случаев новой коронавирусной инфекции. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 26 случаев, 18-29 лет – 38 случаев, 30-49 лет – 71 случай, 50-64 лет – 22, старше 65 лет – 26. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 169 случаев, 14 случаев завозных.

По клинической картине: на момент выявления у 151 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония, у 5 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 171 случаях, по 12 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 12 994 человека, сняты с наблюдения – 240 629 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 3 023 человека, всего прошли обследование 1 908 905 человек.

Случаи заболевания коронавирусом за день выявлены: в Сургуте – 90; Советском районе – 17; Нижневартовске – 16; Ханты-Мансийске – 10; Сургутском районе – 8; Нефтеюганске – 7; Нижневартовском районе – 6; Лангепасе – 5; Мегионе – 5; Югорске – 5; Нягани – 3; Радужном – 3; Октябрьском районе – 3; Когалыме – 2; Пыть-Яхе – 2; Нефтеюганском районе – 1.

В тяжёлом состоянии находятся 146 пациентов, 105 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса умерли ещё 7 человек. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 896 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 181 человек, за весь период пандемии вылечились 60 048 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 23 704 новых случая коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 783 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 584 человека. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 030 240 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 150 705 летальных исходов, выздоровели 5 404 797 человек.