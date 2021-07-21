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Происшествия21 июля 2021 15:20

Жительница Нягани перевела все свои деньги аферистам

Только после всех переводов она поняла, что стала жертвой мошенников
Виктория Терина
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Жительница Нягани перевела все свои деньги аферистам

Жительница Нягани перевела все свои деньги аферистам

Фото: Юлия Кучеренко

В Нягани 44-летняя женщина лишилась 1 миллиона 300 тысяч рублей и обратилась с заявлением о мошенничестве в полицию. Как рассказала югорчанка, ей позвонил "сотрудник безопасности" одного из банков и сообщил ей, что банковский счёт женщины атаковали мошенники.

Для того, чтобы сохранить деньги, аферист посоветовал югорчанке снять со всех счетов сбережения и перевести их на резервные счета, по номерам телефонов, которые он продиктует. Женщина послушно сняла деньги, сделала 13 переводов по 15 тысяч рублей и один перевод по 5 тысяч рублей на указанный мужчиной номер. В другом торговом центре женщина за 4 операции через банкомат перечислила 500 тысяч рублей, затем перевела оставшиеся 600 тысяч.

Всё время злоумышленники разговаривали с потерпевшей и говорили о важности и безопасности переводов. И только после того, как югорчанка перевела все деньги поняла, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело.