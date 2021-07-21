Югорчанин залез в чужой гараж и угнал два мотоцикла Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

Участковый Белоярского нашел подозреваемого, который в квартире дома квартала Молодёжный, украл с кухонного стола 5 тысяч рублей. Кража произошла при совместном распитии спиртных напитков. Подозреваемый за год 8 раз привлекался к административной ответственности.

В Нягани зарегистрирована кража велосипеда. Двухколесный транспорт угнали из подъезда дома 3 микрорайона, сорвав страховочного трос. Велосипед стоил 23 тысячи рублей. Проводится проверка.

В Мегионе оперативники около леса задержали закладчицу, которая оставила полимерный пакетик с наркотиком. 39-летняя югорчанка находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники уголовного розыска МОМВД России «Нижневартовский» выяснили, что в сентябре прошлого года 29-лений подозреваемый залез в чужой гараж, откуда угнал два мотоцикла, принадлежащих жителю посёлка Ваховск. Общая сумма ущерба составила 229 тысяч 500 рублей. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде

По всем случаям возбуждены уголовные дела.