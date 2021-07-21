В Мегионе накажут чиновницу, которая брала взятки за недостроенные дома Фото: Татьяна Коркина

В Мегионе завершено расследование уголовного дела против бывшего инспектора Мегионского отдела инспектирования Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры. Она обвиняется в служебном подлоге, злоупотребление полномочиями и получении взятки в особо крупном размере.

По информации следственных органов, обвиняемая, занимала должность старшего инспектора и в её работу входил надзор при возведении объектов капитального строительства, в том числе расположенных в 5 микрорайоне города Мегион и по улице Ленина посёлка городского типа Высокий. Но 7 августа по 27 декабря 2019 года инспектор, злоупотребляя своими полномочиями, получила от знакомого представителя застройщиков взятку в сумме 2 миллионов 295 тысяч рублей.

За вознаграждение обвиняемая в июле и в августе 2019 года написала и передала застройщику заключения о соответствии трёх домов требованиям технических регламентов и проектной документации, которые являются основанием для ввода объектов в эксплуатацию. А именно домов по улице Ленина ПГТ Высокий и одного дома в 5 микрорайоне Мегиона, которые на момент выдачи заключений не были достроены, проверка достроенных объектов не проводилась, соответствующие акты не оформлялись, а в заключении внесены ложные сведения. Кстати, эти дома предназначались, в том числе для заселения детей-сирот.

Два автомобиля обвиняемой, стоимость которых составляет 2 миллиона 400 тысяч, арестованы. Но женщина так и не признала свою вину, а следователи собрали достаточно доказательств и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Уголовное дело завершается и против того, кто дал обвиняемой взятку, в ближайшее время его также передадут в суд.