Погода в Югре на 21 июля 2021 года: сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 21 июля 2021 года: температура воздуха днём +23, +28 °С, ночью +13, +18 °С. Переменная облачность. Местами дождь, днём в юго-западных районах ливень и гроза. Ночью и утром возможен туман. Ветер южных направлений 5 – 10 м/с, днём при грозе порывы ветра до 15 – 17 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +26, +28 °С, ночью +16, +18 °С. Переменная облачность. Ночью без осадков, днём дождь и гроза. Ветер южных направлений 5 – 10 м/с, порывами до 15 м/с.

Погода в Югре 21 июля 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Люди верили, что черника - чудесная ягода, обладающая поразительными целебными свойствами. Она особенно полезна для зрения, её нередко использовали при болезнях пищеварения, цинге, ревматизме и подагре.