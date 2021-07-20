Число заболевших коронавирусом в Югре на 20 июля 2021 года увеличилось на 178 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре растёт количество заболеваний коронавирусом. Так, за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 178 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах. Всего в округе зарегистрировано 63 225 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 133 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 42 зафиксирована пневмония, у 3 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 176 случаях, по 2 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 13 265 человек, сняты с наблюдения – 239 835 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 1 447 человек, всего прошли обследование 1 903 166 югорчан.

Случаи заболевания коронавируса за день зарегистрированы: в Сургуте – 61; Нижневартовске – 19; Нефтеюганске – 13; Урае – 11; Нефтеюганском районе – 11; Нягани – 10; Советском районе – 10; Ханты-Мансийске – 9; Югорске – 9; Радужном – 6; Сургутском районе – 5; Когалыме – 4; Октябрьском районе – 4; Пыть-Яхе – 2; Кондинском районе – 2; Мегионе – 1; Ханты-Мансийском районе – 1.

Состояние 140 пациентов тяжелое, 104 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 5 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 889 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 216 человек, за весь период пандемии вылечились 59 867 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 23 770 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 784 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 218 человек. За весь период пандемии в России зафиксировано 6 006 536 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 149 922 летальных исхода, выздоровели 5 382 213 человек.