В Когалыме участились случаи вандализма на детских площадках Фото: Администрация Когалыма

В седьмом микрорайоне Когалыма зафиксировали случай вандализма со стороны жителя города. Его действия запечатлены камерой видеонаблюдения. Заявление в полицию направлено, личность установлена и ведётся досудебная проверка. Как отмечают в Управлении жилищно-коммунального хозяйства, подобный случай далеко не первый. Несовершеннолетние жители Когалыма портят игровое оборудование на детских площадках, приводят в негодность качели и напольное покрытие.

Из-за того, что случаи вандализма в общественных местах стали слишком частыми, особенно на детских площадках, администрация города призывает жителей относиться бережно к установленному оборудованию. Необходимо проводить беседы с детьми, объясняя им, что этими площадками пользуется большое количество детей. Подобные площадки рассчитаны для детей младшего возраста. Для подростков и взрослых в городе оборудованы площадки с уличными тренажерами.

Администрация напоминает, что за вандализм предусмотрено наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты до трёх месяцев, а за осквернение зданий или других сооружений и порчу имущества в общественных местах возможно назначение обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до года, либо ареста на срок до трёх месяцев.