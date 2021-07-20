За кражу металлических труб с чужого дачного участка задержали молодых людей из Лянтора Фото: ОМВД России по Сургутскому району

Полицейские Сургутского района задержали жителей Лянтора, которые подозреваются в краже с дачных участков. Как сообщают в ОМВД России по Сургутскому району, двое 19-летних юношей решили подзаработать на сдаче металлолома. Для этого они отправились в дачный посёлок. Сначала подозреваемые искали металлические предметы на улицах общего пользования, но после долгих поисков, которые не увенчались успехом, молодые люди стали заглядывать на частные участки.

Перелезая через заборы, парни проникали на территорию, и таким образом, с одного участка украли 20 металлических труб на сумму 8 тысяч рублей, а с другого – 2 чугунные батареи стоимостью 4 тысячи рублей. Краденое молодые люди погрузили в прицеп автомобиля и повезли сдавать в пункт приёма металла, но довести свой преступный умысел до конца не смогли, так как из задержали полицейские.

Свою вину подозреваемые отрицать не стали, их доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Против югорчан возбуждены два уголовных дела, им грозит до 5 лет лишения свободы. Подозреваемые находятся под подписки о невыезде.