Завтра в Югре ожидается сильный ветер, гроза и дождь Фото: Юлия Кучеренко

В юго-западных районах Югры 21 июля 2021 года днём ожидаются сильные дожди, местами грозы и усиление ветра порывами до 15 – 17 м/с, сообщают в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Из-за плохой погоды возможны аварии и отключение света, также могут увеличится случаи ДТП. Спасатели округа рекомендуют следить за прогнозами синоптиков и при сильном ветре по возможности оставаться дома, закрыть окна в помещениях. Водителям необходимо быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим.

Гроза может вызвать аварии и навредить жителям, поэтому лучше находиться в помещении. А при перепадах напряжения в электричестве нужно выдернуть вилки из розеток, чтобы при внезапном включении электричества не произошёл пожар.

При возникновении ЧС звонить по телефону экстренных служб - 112.