За кражу электроинструментов задержан житель Нефтеюганского района Фото: Татьяна Коркина

Всего за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 58 преступлений. По горячим следам раскрыто 35.

В Нягани 40-летняя подозреваемая оплатила свои покупки чужой картой. Женщине владелец карты дал её для покупки алкоголя. В итоге югорчанка потратила около 3 тысяч рублей, банковскую карту у неё забрали. В Мегионе раскрыта кража из гаража. Подозреваемый вскрыл металлическую дверь, проник в гараж и украл мешок с изделиями из меди весом более 18 килограмм. Ущерб потерпевшему составил около 8 тысяч рублей.

В дежурную часть Сургута обратился кассир одного из банков города, который в офисе обнаружил поддельные 5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска Нефтеюганского района выяснили, что в марте текущего года неоднократно судимый житель Нефтеюганска сорвал замок и залез в нежилое помещение на территории дачного участка. Подозреваемый вынес бензопилу, 2 перфоратора, электролобзик, циркулярную пилу, электрорубанок, сварочный аппарат, кабель. Все украденное оценено на 88 тысяч рублей. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.