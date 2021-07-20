В Нижневартовском районе продолжается летняя оздоровительная кампания детей и подростков Фото: Администрация Нижневартовского района

В июле в Нижневартовском районе действуют 2 лагеря труда и отдыха: «Горизонт» в Излучинске и «Перекресток» в Новоаганске. И ещё 11 трудовых бригад в других населенных пунктах. Всего во вторую смену трудоустроены 177 подростков 14-18 лет, сообщают в администрации района.

Кроме того, ребята интересно и с пользой проводят время в 21 лагере с дневным пребыванием детей в учреждениях образования, физической культуры и спорта, социальной защиты. Их посещают 627 мальчишек и девчонок, для которых организовано двухразовое питание. Ещё 30 ребят отдыхают в загородном оздоровительном лагере «Лесная сказка».

– Помимо работы, у нас, как и в любом обычном детском лагере, предусмотрена и развлекательная программа. Начинается утро с зарядки, затем ребята завтракают и идут на работу. А вот после обеда уже проводятся различные мероприятия. Это могут быть спортивные, интеллектуальные, настольные игры и многое другое, - рассказала Дарья Овсянникова, начальник лагеря труда и отдыха «Перекресток».

В августе будут работать 2 лагеря с дневным пребыванием детей в учреждениях социальной защиты, их будут посещать 45 человек. 110 подростков района в возрасте от 14 до 18 лет смогут заработать на карманные расходы в 13 трудовых бригадах. В загородном оздоровительном лагере «Лесная сказка» отдохнут ещё 30 ребят.