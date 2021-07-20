В Югре молодой водитель сбил девочку на пешеходном переходе Фото: ОМВД России по Сургутскому району

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы.

На улице Магистральная в Лянторе Сургутского района 18-летний водитель автомобиля "Лада 2110", сбил 13-летнюю девочку-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил травмы. На момент аварии водитель был трезв, а стаж его вождения составляет 1 год. Однако, парень за это время уже 11 раз нарушил ПДД. Сейчас молодой человек получит штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

Фото: ГИБДД

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования; 5 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 69 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 45 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям, что необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.