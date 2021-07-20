В Нижневартовске вымогатели, которые сутки избивали парня, отправятся за решетку Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске завершено расследование уголовного дела против двоих 30-летних местных жителей. Всё произошло во врем застолья 29 мая этого года, в квартире одного из обвиняемых по улице Северная, где также находился 35-летний потерпевший, хозяин квартиры заподозрил его в краже 30 тысяч рублей, сообщают в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Злоумышленники решили силой заставить гостя вернуть долг и стали поочереди избивать его руками, ногами, а также деревянной ножкой от стула по различным частям тела, одновременно требуя отдать им деньги. Вплоть до вечера 30 мая обвиняемые не выпускали потерпевшего из квартиры, не прекращая избивать его и требовать расписки. От полученных травм, в том числе ожогов груди и живота от нагретого электрического обогревателя, а также опасаясь дальнейшего насилия, мужчина согласился на вымышленный долг и написал расписки на 35 миллионов рублей, которые обязался отдавать за счёт квартиры и автомобилей, принадлежащих ему и его родственникам.

Но вымогателей задержали полицейские, которые приехали по сообщению случайного прохожего, услышавшего звуки избиения и стоны из открытого окна.

Обвиняемые вину признали частично. Следователи собрали достаточно доказательств и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.