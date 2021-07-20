Школы Нефтеюганского района обновляют к новому учебному году Фото: Администрация Нефтеюганского района

Образовательные учреждения Нефтеюганского района готовятся к новому учебному году. 1 сентября школы, детские сады встретят своих школьников и воспитанников в обновлённом виде.

Кроме текущего и капитального ремонта, в зданиях устанавливают антитеррористическую защиту, выполняют все требования пожарной и санитарной безопасности. Так, в детском саду "Медвежонок" и районном центре развития творчества детей и юношества заменены автоматическая пожарная сигнализация, установлены системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

В каркатеевской школе меняют систему видеонаблюдения и устанавливают охранную сигнализацию. Школа получила субсидии из федерального и окружного бюджетов в рамках реализации проекта "Успех каждого ребенка", что позволит отремонтировать спортивный зал и создать комфортные, безопасные условия для занятий физической культурой. Ремонт спортзала проходит и в салымской школе №1.

В начале августа в Нефтеюганском районе начнётся проверка школ, детских садов и учреждений дополнительного образования на их готовность к новому учебному году. Комиссия обратит внимание на такие критерии, как соблюдение требований строительных, санитарных и противопожарных норм, обеспечение безопасности, охраны здоровья и организации питания учащихся, а также проконтролируют оснащённость учебных классов всем необходимым для качественного образовательного процесса.