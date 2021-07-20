Пенсионер из Югры поверил лже-полицейскому и лишился своих денег Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске, в полицию обратился 61-летний житель Мегиона с рассказом о мошенниках.

По словам пенсионера, ему позвонил мужчина, который представился старшим лейтенантом полиции Москвы. Звонивший, под предлогом пресечения оформления кредита, убедил югорчанина снять деньги и перевести их на якобы безопасный счёт. Пенсионер доверился сотруднику правоохранительных органов и следовал всем его инструкциям. В итоге мужчина лишился 750 тысяч рублей.

Полиция Югры призывает житель региона быть бдительными и соблюдать простые правила: не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным во время телефонного разговора. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам. А ещё, что очень важно, никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, коды из сообщений и одноразовые пароли для подтверждения операций.