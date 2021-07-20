Погода в Югре на 20 июля 2021 года: местами дождь и гроза Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 20 июля 2021 года: температура воздуха днём +26, +31 °С, местами по восточной половине до +21 °С. Температура ночью +12, +17 °С, местами +5,+10 °С. Переменная облачность. В отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +26, +28 °С, ночью +14, +16 °С. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с.

Погода в Югре 20 июля 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

По старинному обычаю в поле шли с песнями, а серпы несли завернутыми в полотенца. Первый сжатый сноп обвязывали этим полотенцем, а затем несли в церковь и освящали. Для этого дня существовало много разных обрядов. Когда женщина сжинала первые колосья, она делала из них пояс и, подвязавшись им, произносила: «Как матушка рожь год стояла, да не устала, так чтобы и моя спинушка не уставала». После жатвы бабы катались по ниве, приговаривая: «Нива ты, нива, подай мою силу!». Делать это нужно было без посторонних глаз.