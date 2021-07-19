В Нижневартовске задержали "закладчика" с синтетическим наркотиком Фото: УМВД России по г. Нижневартовску

В Нижневартовске задержали 27-летнего местного жителя по подозрению в сбыте наркотиков. Как выяснили оперативники, вартовчанин пытался дополнительно заработать и для этого решил заняться распространение наркотиков.

Подозреваемый покупал оптовые партии наркотиков через Интернет и фасовал на более мелкие для сбыта через тайники-закладки на территории города. Его задержали на улице Авиаторов, как раз в момент приготовления закладки.

Полицейские нашли пакетики с веществом и у мужчины. Экспертиза подтвердила, что вещество является синтетическим наркотиком массой на 94,5 граммов - «Гашиш». Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается.