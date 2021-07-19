Югорчанка, пытаясь вернуть любимого, заплатила гадалке-аферистке Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зарегистрировано 29 случаев мошенничества, совершенных дистанционно. Телефонные аферисты за выходные обогатились за счёт югорчан больше чем на 10 миллионов рублей. Самыми щедрыми оказались жители Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и Ханты-Мансийска.

Два молодых человека из Сургута заказали через приложение быструю доставку японской еды, но так и не дождались курьера. Ущерб составил почти 10 тысяч рублей.

Другая молодая жительница Нижневартовска искала услуги экстрасенсов и магов, чтобы вернуть «любимого». Найдя подходящую "ведьму", девушка активно стала вести с ней переписку. Под разными предлогами девушка переводила псевдо-экстрасенсу деньги. В результате лишилась больше 300 тысяч рублей. Но самое обидное, что возлюбленный так и не вернулся.

А 20-летняя жительница Сургута во время переписки с псевдо-продавцом, желая купить СВЧ печь, "подарила" ему 48 тысяч рублей, но долгожданной покупки, так и не дождалась.

Большинство пострадавших знали о мошеннических схемах. С ними даже проводили беседы полицейские. Но никто из них не задумывался, что именно он может стать жертвой аферистов.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.