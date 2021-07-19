Жители Ханты-Мансийска поборются за «Золотые имена многонациональной Югры» Фото: управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске стартовал муниципальный этап проекта «Золотые имена многонациональной Югры». Проект помогает выявить и поддержать выдающихся югорчан, представляющих разные профессии и национальности, а также внесших значительный вклад в развитие региона. Он реализуется в рамках Всероссийского форума национального единства в Югре, сообщает управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Организаторы муниципального отборочного этапа проводят отбор наиболее достойных кандидатов для участия в Региональном этапе реализации Проекта. Для участия в муниципальном этапе Проекта нужно направить в адрес организаторов заявку – ходатайство на участника Проекта от лица организации до 15 сентября 2021 года. Ещё нужно предоставить видео – презентацию об участнике Проекта, характеристику на участника в свободной форме, включающую в себя информацию об его трудовых достижениях.

Заявки наиболее достойных кандидатов направят в адрес организаторов Регионального этапа реализации проекта.

Победителей Регионального этапа пригласят в состав делегации для участия во Всероссийском форуме национального единства в Югре. Ещё их добавят в итоговый сборник «Золотые имена Югры».