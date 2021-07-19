В Югре "Ауди" врезалась в столб: пострадал пятилетний мальчик Фото: ГИБДД России

За выходные в округе зарегистрировано 6 ДТП, в которых 8 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир.

Одна авария произошла на 560 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. Там, 44-летний водитель «Ауди», не справился с управлением и въехал с столб. В результате дорожно-транспортного происшествия 5-летний мальчик-пассажир получил травмы.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 29 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 16 – за отказ от медицинского освидетельствования, 6 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 30 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 74 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной трагедии.