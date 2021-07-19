Наркотики, кражи, угон автомобиля: за выходные в Югре зарегистрировано 129 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зарегистрировано 129 преступлений. По горячим следам раскрыто 86. Одно из них зафиксировано в Березовском районе. Там задержали ранее судимого 30-летнего подозреваемого, который расплачивался чужой картой в магазинах Игрима.

Ещё одно преступление произошло в Югорске, 35-летняя жительница обратилась в полицию с заявлением о краже из квартиры. Сотрудникам полиции при проверке отпечатков пальцев удалось найти преступника, им оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Он через незапертую входную дверь, залез в квартиру и украл две шубы.

В Кондинском районе 28-летний подозреваемый угнал от ограды дома по улице Ф.Новикова посёлка Мортка автомобиль. В Пыть-Яхе, у ранее судимого мужчины нашли коноплю массой 7,32 грамма.

Кроме того, раскрыто 9 ранее зарегистрированных преступлений. Оперативники Белоярского района выяснили, что ранее судимый 46-летний мужчина, находясь в доме по улице Молодости Белоярского угнал велосипед.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.