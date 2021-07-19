Погода в Югре на 19 июля 2021 года: небольшой дождь Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 19 июля 2021 года: температура воздуха днём +22, +27 °С, ночью +10,+15 °С. Переменная облачность. В отдельных районах небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +23, +25 °С, ночью +13,+15 °С. Переменная облачность. Ночью без осадков, днём небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

Погода в Югре 19 июля 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси к этому дню полагалось завершить посевные работы там, где они еще продолжались. По этому поводу вспоминали пословицы о том, что каждое дело нужно делать в нужное время: «У каждого дня свои заботы»; «Не то забота, что много работы, а то забота, как нет работы». Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье и человеку, и зверю, и птице. «Сысой (Сисой) - ходи по росе босой», - говорили в народе. Также верили, что утренняя роса способствует созреванию хлеба.