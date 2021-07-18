Число заболевших коронавирусом в Югре на 18 июля 2021 года увеличилось на 187 человек Фото: Татьяна Коркина

В округе зарегистрировано и лабораторно подтверждено в 187 новый случай COVID-19 в 20 муниципалитетах. За весь период пандемии зафиксировано 62 865 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 151 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно.

Случаи заболевания коронавирусом за день выявлено: в Сургуте – 43; Ханты-Мансийске – 23; Нижневартовске – 18; Советском районе – 8; Нефтеюганске – 15; Нягани – 10; Югорске – 4; Кондинском районе – 4; Когалыме – 3; Урае – 12; Нижневартовском районе – 4; Октябрьском районе – 3; Мегионе – 7; Нефтеюганском районе – 6; Сургутском районе – 6; Лангепасе – 5; Березовском районе – 5; Ханты-Мансийском районе – 2; Пыть-Яхе – 5; Радужном– 4.

За день от коронавируса умерли ещё 8 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 878 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 89 человек, за весь период пандемии выздоровели 59 618 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 25 018 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 764 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 886 человек. Всего на сегодняшний день выявлено 5 958 133 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 148 419 летальных исходов, выздоровел 5 341 231 человек.