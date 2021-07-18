Жительница Нижневартовска пыталась заработать и доверилась аферистам Фото: Татьяна Коркина

В полицию Нижневартовска обратилась 52-летняя местная жительница, которая пострадала от мошенничества, сообщили в УМВД России по Нижневартовску.

Как рассказала югорчанка, ей позвонил с неизвестного номера представитель инвестиционной компании и предложил заработать. Женщина согласилась, после чего звонивший убедил её установить на телефон мобильные приложения и предоставить удаленный доступ к ним. Поверив, словам незнакомца, вартовчанка создала киви-кошелек и внесла туда деньги. А через некоторое время она обнаружила, что с её банковской карты списались 15 тысяч рублей. Когда женщина поняла, что стала жертвой аферистов побежала в полицию с заявлением.

Обещание быстрого заработка – одна из популярных мошеннических схем. Полицейские призывают югорчан соблюдать бдительность при осуществлении финансовых сделок с незнакомцами, и не разглашать свои персональные данные неизвестным людям.