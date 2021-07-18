Погода в Югре на 18 июля 2021 года: ночью и утром возможен туман Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 18 июля 2021 года: температура воздуха днём +22, +27 °С, по восточной половине местами до +17 °С. Температура воздуха ночью +8, +13 °С. Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, днём гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южных направлений 3 – 8 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +23,+25 °С, ночью +8, +10 °С. Переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3 – 8 м/с.

Погода в Югре 18 июля 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Считалось, что так месяц празднует свой день. Такая «игра» предвещала хороший урожай; если к тому же месяц светил ясно, был хорошо виден, это сулило сухую и теплую осень. Также говорили, что если этим вечером наблюдать за месяцем, то сил в человеке прибавится. Существовали приметы для этого дня. К примеру, скорый дождь предвещали облака, «желтые, как медь», а также испарения, поднимающиеся облаком над навозной ямой.