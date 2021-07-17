В Нижневартовском районе ОМОН задержал мужчин, которые воровали нефтяные трубы

В отношении подозреваемых органы полиции возбудили уголовное дело Фото: Архив "КП"

В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники ОМОН задержали восемь подозреваемых в хищении труб с нефтяного месторождения. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчины пытались вывезти трубы с территории кустовой площадки нефтяного месторождения. В отношении двоих подозреваемых органы полиции возбудили уголовное дело статье - кража в крупном размере. Им избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности остальных шести человек.

- Злоумышленники, жители региона, узнали о том, что на территории площадки складируются трубы, которые выработали свой ресурс. У них возник умысел их хищения с целью дальнейшей сдачи в пункт приёма металла. Для этого они арендовали автокран и грузовик. Задержали их на месте преступления, когда погрузка труб весом более 28 тонн в транспорт была завершена, - заключили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.