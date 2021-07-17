В Сургутском аэропорту женщина пожалела денег на билеты животным

Собака убежала, а кота приютили Фото: Мария Толстихина

В сургутском аэропорту женщина подошла на стойку регистрации рейса в Москву с двумя животными в переносках — котом и собакой. То, что питомцам тоже нужно приобрести билеты в соответствии с тарифом авиакомпании, пассажирка не знала. Тратить деньги на четвероногих друзей она не захотела, а потому бросила четвероногих друзей в аэропорту.

- Сотрудникам аэропорта она пообещала передать животных до вылета неким знакомым, но на деле просто выпустила собаку на привокзальной площади, а кота в закрытой переноске бросила за остановочным комплексом — и улетела в Москву, — сообщили в аэропорту Сургута.

Известно, что собака убежала в сторону города, ее так и не удалось найти. Кот некоторое время просидел на улице, пока его не нашли сотрудники. Животное приютил работник службы авиационной безопасности.