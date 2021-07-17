В Нижневартовске самолет совершил вынужденную посадку

Женщину доставили в городскую больницу Фото: Мария Толстихина

Boeing 777 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Южно-Сахалинска в Москву, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Причина экстренной посадки самолета - ухудшение состояния здоровья пассажира. В аэропорту Нижневартовска женщине оказали медицинскую помощь и доставили в городскую больницу.

Воздушное судно продолжило движение по маршруту следования. В 17:45 самолет покинул воздушую гавань Нижневартовска.