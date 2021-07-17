Коронавирус в Югре. Последние новости на 17 июля 2021 года: выявлено 190 случаев заболевания

Наблюдается рост заболеваемости Фото: Мария Толстихина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 17 июля 2021 года. За минувшие сутки лабораторно подтверждено 190 случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом за день зарегистрировано в Сургуте – 51 человек. В состоянии пневмонии – 30 человек, с симптомами ОРВИ – 159, в бессимптомной форме заболевания – 1.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 933 115 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 147 655 летальных исходов, выздоровели 5 322 345 человек.