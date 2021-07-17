Погода на 17 июля в ХМАО: местами небольшой дождь

Максимальная температура тепла +27 градусов Фото: Мария Толстихина

Сегодня, 17 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура ночью достигнет +8, +13 градусов, днем +17, +22 градусов. На западной половине местами даже до +27 °С.

Сегодня отмечается неофициальный и необычный, но забавный праздник – Всемирный день эмодзи, посвященный сверхпопулярным в современном обществе пиктограммам, идеограммам и смайликам, используемым в системе электронного общения. Эти значки, символизирующие настроение человека, его эмоции, а также изображающие разнообразные предметы, в совокупности способные изобразить даже отдельные жизненные ситуации образуют так называемый графический язык. Всемирный день эмоджи можно отметить по-разному, но лучший способ – принять участие в создании оригинальных пиктограмм.