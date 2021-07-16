Жительница Нефтеюганска доверилась мошенникам и потеряла свои деньги Фото: Татьяна Коркина

В дежурную часть ОМВД России по Нефтеюганску обратилась местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенников.

На её телефон позвонил мнимый сотрудник одного из банков, который убедил женщину, что срок действия её банковской карты подходит к концу, и есть возможность переоформить карту дистанционно. У югорчанки действительно истекал срок действия банковской карты, она обрадовалась возможности сэкономить личное время, и последовала инструкциям мошенника. Потерпевшая продиктовала злоумышленнику всю личную информацию и CVC код. После чего с её счёта списались 14 тысяч 500 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает, что не стоит сообщать по телефону неизвестным людям всю секретную информацию о своих счетах и банковских картах.