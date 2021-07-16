В лесах Октябрьского района диких животных прививают от бешенства

В лесах Октябрьского района проводится ручная раскладка вакцины против бешенства Фото: Администрация Октябрьского района

На территории Октябрьского района проводится ручная раскладка вакцины против бешенства диких плотоядных животных. В лесных массивах района для профилактики бешенства среди диких животных проводится ручная раскладка оральной вакцины «Рабистав». Её раскладывают около нор и в местах обитания диких животных. Капсула с вакциной заключена в брикет, серого или тёмно-коричневого цвета, изготовленный из продуктов, съедобных для плотоядных животных. Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает, но при этом вызывает формирование иммунного ответа у диких плотоядных животных к вирусу бешенства на 21 сутки после однократного применения, продолжительностью 12 месяцев.

Филиал БУ «Ветеринарный центр» в городе Нягани и Октябрьском районе призывает югорчан и гостей округа не трогать приманки и тем более подбирать брикеты в случае их обнаружения.