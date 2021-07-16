В Ханты-Мансийске состоялась приемка дороги по улице Гагарина Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске отремонтировали 4 километра дороги площадью 60 тысяч квадратных метров дороги по улице Гагарина. Ремонт состоялся благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сегодня состоялась общественная приёмка отремонтированных участков - от улицы Лермонтова до Свободы и от улицы Посадская до развязки с улицей Чехова. В ней приняли участие общественники, сотрудники ГИБДД, а также других ведомств. Улица Гагарина является одной из самых значимых транспортных линий города, которая ведёт к туристическим объектам столицы Югры - природному парку «Самаровский чугас», Храму Воскресения Христова, Центру зимних видов спорта имени А. В. Филипенко, , сообщают в Городском информационном центре. - На дороге проведена замена асфальтобетонного покрытия. Работы выполнены в соответствии с графиком, в установленные сроки. На улице Гагарина приступили к ремонту в начале мая, за полтора-два месяца завершили - рассказал Марат Галиуллин, начальник отдела благоустройства и природопользования Департамента городского хозяйства. На ремонт действуют гарантия – 4 года. Если вдруг обнаружат какие-либо нарушения, то подрядчик будет устранять их за свой счёт. А ещё в Ханты-Мансийске скоро завершатся работы на третьем участке по улице Рознина. Помимо реализации нацпроекта, в столице региона ещё запланированы ремонт участков общей площадью 26 тысяч квадратных метров от перекрестка улицы Чехова — Строителей до Ханты-Мансийского Управления теплоснабжения и инженерных сетей и по улице Энгельса — от Сибирского переулка до улицы Северной. Участки района ОМК тоже получат качественное покрытие, ремонт будет выполнен по улице Урожайной.