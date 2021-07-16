Число заболевших коронавирусом в Югре на 16 июля 2021 года увеличилось на 191 человек Фото: Татьяна Коркина

В округе зарегистрировано и лабораторно подтверждено в 191 новый случай COVID-19 в 20 муниципалитетах. За весь период пандемии зафиксировано 62 488 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 157 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 188 случаях, по 3 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 12 630 человек, сняты с наблюдения – 238 040 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 3 924 человека, всего прошли обследование 1 885 460 человек.

Случаи заболевания коронавирусом за день выявлено: в Сургуте – 49; Ханты-Мансийске – 22; Нижневартовске – 16; Советском районе – 12; Нефтеюганске – 11; Нягани – 10; Югорске – 8; Кондинском районе – 8; Когалыме – 7; Урае – 7; Нижневартовском районе – 7; Октябрьском районе – 6; Мегионе – 5; Нефтеюганском районе – 5; Сургутском районе – 5; Лангепасе – 4; Березовском районе – 3; Покачах – 2; Пыть-Яхе – 2; Радужном– 2.

В тяжелом состоянии по-прежнему находятся 124 пациента, 96 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За день от коронавируса умерли ещё 6 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 866 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 180 человек, за весь период пандемии выздоровели 59 424 югорчанина.

За последние сутки в России выявлено 25 704 новых случая коронавируса в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 5 907 999 случаев коронавируса. За весь период выписано по выздоровлению 5 300 908 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.