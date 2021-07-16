Аферисты обещали югорчанке снизить процент по кредиту, но сняли деньги с карты Фото: Татьяна Коркина

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 11 случаев мошенничества. Щедрые югорчане пополнили кошельки аферистов почти на 500 тысяч рублей. В числе обманутых – жители Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и Ханты-Мансийска.

Так, жители округа поверили лже-банкирам, которые «якобы» намеревались перевыпустить банковские карты югорчан из-за окончания срока действия. Ущерб за сутки по такой схеме составил почти 40 тысяч рублей.

А 43-летней жительнице Сургута аферисты пообещали понизить процентную ставку по кредитной карте. Доверчивая северянка продиктовала мошенникам все банковской карты, после чего с её счёта сняли 150 тысяч рублей.

Кроме того, жители Югры, собираясь в отпуск, теряют свои деньги, приобретая авиа и ж/д билеты на недостоверных интернет-сайтах. Ущерб за сутки за это составил около 90 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела. Преступников разыскивают.