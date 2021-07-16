Жители Нижневартовска "повелись" на низкие цены авиабилетов и стали жертвами мошенников Фото: Татьяна Коркина

В период отпусков растёт число обращений жителей в полицию. Югорчане всё чаще становятся жертвами мошеннической схемы, связанной с продажей билетов онлайн. Чаще всего злоумышленники подстерегают своих жертв на сайтах, предоставляющих соответствующие услуги и порой даже маскирующихся под официальные сервисы крупнейших российских транспортных компаний.

Так за прошедшие сутки в полицию Нижневартовска обратились двое жителей города, которые попались на уловки таких аферистов. Одна из пострадавших - 42-летняя женщина, которая хотела купить дешёвые авиабилеты в Тюмень. На одном из сайтов она выбрала подходящий для неё вариант. Женщина ввела номер карты и защитный трехзначный код, ей пришло уведомление о списании денег. Но в результате билеты пострадавшая так и не получила, а сайт вскоре оказался заблокирован.

Аналогичный случай произошел и с мужчиной, который хотел купить два билета на самолёт в Уфу. Он перешёл на сайт, ввёл паспортные данные и информацию по банковской карте и нажал кнопку «Оплатить». В тот же миг с его счёта были списаны деньги. Правда, билет в ответ ему так и не прислали - сайт выдал ошибку и попросил повторить платёж, тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников.