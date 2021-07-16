Погода в Югре на 16 июля 2021 года: дождь Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 16 июля 2021 года: температура воздуха днём +14, +19 °С, местами +20, +25 °С. Температура ночью +8, +13 °С, местами до +3 °С. Облачно. Кратковременный дождь. Ветер северный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +15, +17 °С, ночью +9, +11 °С. Облачно, кратковременный дождь, ветер северный 5-10 м/с.

Этот день считался на Руси несчастливым, поэтому советовали не начинать никаких новых дел и вообще проявлять во всем повышенную осторожность. Обращали внимание на насекомых. Если комары и мошки вились кругами, это предвещало хорошую погоду на ближайшие семь суток.