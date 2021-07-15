Число заболевших коронавирусом в Югре на 15 июля 2021 года увеличилось на 181 человек Фото: pixabay.com/

В округе остаётся напряженной ситуация с коронавирусом. Только за минувшие сутки зафиксировано 181 случай COVID-19 в 20 муниципалитетах. Всего в Югре зарегистрировано 62 297 случаев новой коронавирусной инфекции. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 21 случаев, 18-29 лет – 32 случаев, 30-49 лет – 80 случай, 50-64 лет – 33, старше 65 лет – 15. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 166 случаев, 15 случаев завозных.

По клинической картине: на момент выявления у 149 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 29 зафиксирована пневмония, у 3 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 166 случаях, по 15 контакты устанавливаются.

Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 12 326 человек, сняты с наблюдения – 237 407 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 4 054 человек, всего прошли обследование 1 879 377 югорчан.

Случаи коронавируса за день подтверждены: в Сургуте – 43; Ханты-Мансийске – 25; Нижневартовске – 17; Нефтеюганске – 15; Советском районе – 8; Когалыме – 7; Кондинском районе – 7; Нижневартовском районе – 7; Мегионе – 6; Лангепасе – 6; Нягани – 6; Югорске – 6; Пыть-Яхе – 5; Урае – 4; Березовском районе – 4; Сургутском районе – 4; Радужном – 3; Октябрьском районе – 3; Ханты-Мансийском районе – 3; Покачах – 2.

В тяжёлом состоянии находятся 125 пациентов, 101 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки 7 человек скончались от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 умер 861 человек. За сутки вылечились 136 человек, за весь период пандемии выписаны по выздоровлению 59 244 югорчанина.

За последние сутки в России выявлено 25 293 новых случая коронавируса. Всего зарегистрировано 5 882 295 случаев COVID-19. За весь период выписано по выздоровлению 5 278 976 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.