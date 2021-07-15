Десять призывников из Югры отправились в президентский полк Фото: google.ru/maps

Завершился весенний призыв граждан 18-27 лет на военную службу. Временно исполняющий обязанности военного комиссара Югры Андрей Казаков доложил, что со сборного пункта в Пыть-Яхе на военную службу этой весной направлены больше 1,4 тысячи человек. При этом 10 югорчан отправились в президентский полк и 1 призывник направлен на альтернативную службу.

Все призывники обеспечены военной формой, зарплатными банковскими картами, персональными электронными картами военнослужащих. А в рамках социального проекта «Позвони маме» им выданы сим-карты.

Все военные комиссариаты, сборный и призывные пункты строго соблюдали антиковидные требования. Сборным пункт Пыть-Яха обеспечен дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты, бактерицидными лампами для обеззараживания мест общего пользования. Там организовали входной контроль с использованием бесконтактной термометрии; развернута лаборатория с обязательным тестированием на наличие коронавирусной инфекции.

Для призывников организовали досуговую программу, а именно: концерты, просмотры художественных, учебных и документальных фильмов, беседы с участниками военных локальных конфликтов, представителями духовенства, экскурсии по военно-исторической выставочной экспозиции «Дорогами героев – дорогами памяти».