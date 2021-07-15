Югорчанки заказывали авиабилеты и стали жертвами мошенников Фото: Юлия Кучеренко

В полицию Советского района обратились 60-летняя и 69-летняя местные жительницы. В первом случае мошенники, представившись сотрудниками безопасности банка, вынудили югорчанку снять деньги и взять кредит и перевести деньги им на номера телефонов. Сделав 55 переводов по 15 тысяч рублей, женщина лишилась 800 тысяч рублей.

Югорчанка вместе со своей сестрой, заказывая билеты по маршруту «Пермь – Санкт-Петербург» и «Санкт-Петербург – Екатеринбург», купили их в Интернете. На обратный путь женщины билетов не нашли и, набрав в поисковике запрос о продаже авиабилетов онлайн, зашли по первой попавшейся ссылке, заполнили анкету, оплатили, но кода подтверждения не получили. Женщина перевела на неизвестные счета около 6 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Полицейские ищут подозреваемых.

Правоохранительные органы просят югорчан не поддаваться на уловки мошенников и беречь свои деньги, а в подозрительных случаях следует обращаться на короткий номер телефона полиции – «102».