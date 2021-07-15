В Сургутском районе состоится молодежный сплав по реке Тромъеган Фото: Администрация Сургутского района

В эти выходные состоится антинаркотический Сплав по реке Тромъеган для молодёжи Сургутского района. Участники мероприятия освоят правила безопасного поведения во время нахождения на воде и пройдут путь длиной не менее 32 километров до базовой стоянки в бывшей деревне Ермаково.

Молодые люди познакомятся с основами спортивного туризма и получат полезные навыки опытным путём. Им предстоит прохождение туристической полосы, профессиональное завязывание и развязывание узлов, оборудование места для ночлега в условиях природной среды, разведение костра и многое другое.

Также участники узнают о том, как туризм может стать неотделимой частью жизни современного человека и быть инструментом для восстановления жизненного ресурса. Организаторы обещают участникам насыщенную программу.

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